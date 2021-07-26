政Whats噏：招攬民間廚藝好手　楊莉莉冀助市民創業

楊莉莉(右二)及林孝能(左一)均希望透過活動可幫助廚藝好手創業。(李志湧攝)

正所謂民以食為天，但要煮出美食都要靠一雙巧手同創意。詠藜園飲食集團今午(26日)舉行記者會，宣布開始「高手在民間」及「英雄有用武之地」活動，招攬有拿手好菜的市民，在評判試食後能在其集團旗下餐廳寄賣，若菜式受歡迎，更能贏取創業資金。

該集團董事楊莉莉表示，首階段入圍應徵者亦可免費使用餐廳平台，不用繳付租金、水電及燃料費，經扣除食材等成本後，廚師可賺取利潤的70%。而若售賣之菜式成功贏取口碑及銷量，集團將提供200萬港元資金助廚師創業。

譽賜投資有限公司董事林孝能認為活動意義重大，既可傳承中華美食和手藝，又能助人。他指不少渴望創業，或本身從事飲食業卻缺乏資金的人士都適合參加。

在場的飲食界議員張宇人指香港過去兩年受到黑暴和疫情衝擊，對飲食業造成極大影響。中華廚藝學院課程經理劉惠平表明將鼓勵學生積極參與活動，因為年輕人難以有過百萬港元資產創業，而該集團則能幫他們一把，不單止教授廚藝，亦能教導年輕人營商技巧。

另外，該集團將於本月30日在灣仔政府舉辦大型招聘會，目標聘請合共100人，屆時將設即場面試。