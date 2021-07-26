陳茂波指深港創新及科技園進展良好　園區優先發展醫療科技

財政司司長陳茂波今日(26日)出席一個智庫舉辦的研討會致詞時表示，目前位於落馬洲河套區的深港創新及科技園工作進度良好，兩地政府很快會推出聯合政策，探索提供科研的資源、資金等便利措施，並會共同吸引海內外人才及企業落戶園區。

他指出，創科園第一批發展8座樓宇，預計2024至2027年分階段落成使用。他表示，園區會優先發展包括醫療科技在內的6個創科領域，期望可以聯繫全球頂尖科技企業及高等院校，發展成為科技基地。

至於創新香港研發平台方面，他指已吸引一批世界級科研機構落戶香港，聚焦研究醫療科技以及人工智能和機械人科技，並透露20間研發中心已完成，實驗室裝修開始啟動。他又指，其餘7所研發中心將在今年稍後時間啟動。

該智庫又發表港深生物科技合作報告，提出引進龍頭企業，建立大型研究機構，建設全流程配套設施，成立一站式服務平台等7大建議，期望充分發揮河套深港科技創新合作區的齒輪作用，帶動香港和深圳兩地生物科技發展，加速形成世界級的產業集群和創新高地。

該7項建議包括深化兩地合作，建議包括成立區內錨機構、加速發展生物科技產業集群、建設全流程配套設施、完善生物科技研發流程、在河套區成立一站式服務平台，提供專業服務支援、鼓勵院校內知識轉移，培育生物科技和商學的複合型人才、加強統籌協調，爭取綜合授權、銜接兩地體制機制，以及便利港深生物材料和器械流通。