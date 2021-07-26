家人促女童改口供案　女童否認曾向父認誣告

被控強姦親女的男子，涉嫌在還押候審期間指示家人阻止女兒作供及要女兒撤回指控。他與家人被控串謀妨礙司法公正罪之案件今（26日）繼續在高院審訊，由女事主X接受辯方盤問。期間辯方大律師揭露，她曾於上周六（24日）致電責備姑母，指姑母把不利她的證供告知辯方。X承認是因其姨母告訴她此事。X稱姑母違反了她「兩邊都唔幫」的承諾，令她感到憤怒，但她承認不知姑母實際給了甚麼資料予辯方。

代表X父親的大律師指，X與母親於2018年11月4日從內地回港後曾向警方表示，因「怕上法庭會被記者公開我哋名，所以不上庭」，只因X胞弟要上學才回港，並稱沒人威逼、利誘、恐嚇或教唆她們離港。X庭上指怕身份被公開只是她離港的原因之一，但她強調當日向警方說及的內容均非事實。大律師又指，X母親當時回內地，是因X的姨母剛生產、X有婦科病需回內地醫治，及X的外祖父的肺癌復發。X指當時確有該些事發生，但她不知母親有婦科病，只知母親要墮胎 。

X父親的大律師指，X在強姦審訊中的口供均屬自願，並無受人影響作假口供，亦無人要她順着辯方律師意作供。對此X表示不同意。大律師又透露，X於2018年4月到6月，曾3度與母親到收押所探父，期間更哭着向父親稱「唔知道會搞到咁大件事」，又稱警方說她「講嘢唔清唔楚，好難令父親坐監」，叫她加證供指控父親。當時X向父親稱「係差人叫我屈你」但表示會出庭「交代番件事，等你出番來」。X解釋探父是因為母親說父親被收押後瘦了很多，並不記得有否對父親說過上述說話。

5名被告分別為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔父（39歲）及祖父（65歲）。X的父親、祖父母及叔父被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們4人於2018年10月8日至2019年1月23日在香港，致使X在一宗高院刑事審訊案件的審訊程序中更改原擬作出的證供。X的父母另被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指兩人於2018年10月20日致使X連同母親離開香港，及意圖使她們不以控方證人身份於一宗高院刑事案件作供。