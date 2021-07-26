兩男否認非法集結受審　警員作供期間稱遭律師引導

前年11月13日有市民發起「三罷」，2名男子被指在港島區參與堵路和聚集，他們否認非法集結罪及在身處非法集結時使用蒙面物品兩罪，案件今（26日）在東區法院開審。作供警員多番改動他首次見到被告的距離，先說5米，後來說成「唔肯定」、「5米內」，最後稱書面供詞中的10米才是最準確。他更指律師們不斷引導，他只是想說出「你哋心目中嘅答案」。曾向警員確認證供的裁判官王證瑜聞言，即問他：「包唔包括我？」語畢庭上傳來竊笑聲。

兩名被告依次是17歲學生梁永誠和24歲侍應劉志健，他們被控於2019年11月13日，在港鐵西灣河站B出口外參與非法集結，並使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即分別使用一個藍色口罩和一件深色衫包着一個防毒面具。

警員梁劍凱（音譯）作供指，當晚約50名人士聚集在成安街與筲箕灣道交界聚集，堵塞行車線，當中有人叫囂。他在距離5米外見到2名被告，其中戴口罩的首被告大叫「有狗！走呀！」語畢身邊的人有所反應，他推斷他們是準備離開。他直言覺得首被告的說話是命令，「好似命令其他人走咁」，而以他理解，「狗」所指的便是警察。由於他認為首被告是領袖，故朝首被告的方向追去。不足半分鐘後，他便從後制服首被告，過程中首被告不斷反抗掙扎。未幾，他見到同事在不遠處亦將劉志健制服。

審訊期間，裁判官曾向梁劍凱確認，他第一次見到首被告時2人的距離，他斬釘截鐵地說是相距5米，又形容他與首被告距離，就似他作供時與辯方律師的距離般。不過，當辯方律師質疑，律師與證人台充其量只相隔約2.5米時，他便改口說是「5米內」，解釋事發時自己正在奔跑，時間短促，「唔肯定係5米、4米、3.5米定係2米」。其後，辯方律師提出，他在書面供詞寫的是相隔10米，他再次改口，指「應該跟番口供比較準確」，但否認捏造口供。