南京祿口機場爆疫　逾百曾到訪者須隔離14天

內地新冠肺炎疫情反彈，昨日(25日)新增超過75宗確診病例，大部分患者涉及南京祿口國際機場，而珠海亦有1宗無病徵個案。澳門衛生局局長羅奕龍今日(26日)宣布，曾於本月14日或之後，所有到過南京祿口機場且現時身處澳門的人士，即日起需接受醫學觀察，直至離開南京祿口機場起計的14天。而根據健康碼申報和航班乘客資料，初步涉及100多人，當局已掌握相關名單，將聯絡相關人士開展醫學觀察。

山頂醫院醫務主任戴華浩表示，今日傍晚6時起至晚上11時，相關人士需要帶齊機票資料，到氹仔碼頭報到並接受病毒檢測，其家屬亦會被安排1次檢測，至於醫學觀察的酒店費用，若是7月21日傍晚6時前入境的本澳居民將免費，若是非本地居民則需自費或按情況申請豁免費用。

至於珠海個案方面，羅指出，由於珠海和澳門人口流動極之頻繁，當局將公布措施，安排任何於相關時間曾到患者活動過的場所之市民登記，並採取相關安全措施，包括在未來7天安排3次檢測，而每次檢測相隔1天。他早上表示，珠海新增個案警示澳門社區爆發風險增加，一定要高度警惕，呼籲市民勿掉以輕心，並應盡快接種新冠疫苗。

另外，衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好稱，因應台灣地區疫情稍緩和，明日 (27日)凌晨零時起，自台灣入境澳門的人士，包括入境前21天曾到台灣的人士，取消7天自我健康管理，即相關人士完成21天醫學觀察後毋須增加7天自我健康管理。