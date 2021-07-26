拉丁舞導師抽脂後死亡　助理認無受醫護訓練

拉丁舞導師李嘉瑩於2014年6月26日接受背部抽脂療程後死亡，與死者認識多年、當日負責進行療程的女西醫關孝孜事後被控誤殺罪，案件今天（26日）在高等法院續審。其中一名當日有份在手術室內協助抽脂的助理今作供，承認自己從未受過正規訓練操作麻醉機，當日是她首次在手術室內工作，她亦不清楚手術室儀器的用法。

當日手術室內有4名助理協助被告進行抽脂手術，證人鄭凱琪是其中一位。她在案發前2個半星期入職接待員，主要負責處理預約及聽電話。後來公司問她會否考慮協助醫生進行手術，可以獲得較高薪金，她便答應。她承認從沒接受過任何醫學或護理訓練，但有同事向她講解過一次，手術室內各項儀器的功能及如何操作，不過她表示「但唔會記得囉」、「唔記得部機點用、點樣睇」。

鄭表示，該次手術的安排來得突然，公司叫她和另一位新同事「一齊去睇吓」。當日是她首次在手術室內工作，主要負責按住死者的手腳，因客人可能會受麻醉藥影響而不自覺地動來動去。不過手術途中，她曾至少2次將俗稱「牛奶針」的麻醉藥異丙酚加到麻醉機內，過程由被告監察。她又指在手術開始前，被告曾以不多於5分鐘的時間，向死者講解手術流程等，但死者「好似想快啲開始個手術」，加上死者在不久前亦接受過腹部抽脂，故很快便在同意書上簽名。據閉路電視片段，當時手術室內有人曾講笑「你知唔知有啲人簽名簽得好小心⋯⋯真係有機會死人㗎」，有人以笑聲回應。

手術室片段亦顯示，抽脂手術完成後，被告約下午2時44分向其他員工交代「有咩call我，我交晒畀你啊，byebye，唔該晒」。當片段2時50分，控方指出生理監測儀被關掉，鄭表示不知道是否由其他同事關掉，而她也不肯定儀器是否運作中，強調「我唔識睇部機」。鄭憶述後來有段時間其他同事去了洗手間，手術室內只剩她和死者。她被指示要間中拍一拍死者，所以她便在3時17分叫喚死者，但死者無任何回應。她告知其他同事後，有同事直接致電被告。