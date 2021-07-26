香港故宮文化博物館追回3周工程進度　料明年7月如期開幕

西九文化區管理局諮詢會今(26日)舉行公眾會議，談及香港故宮文化博物館及M+最新發展。根據文件顯示，M+正進行最後裝修工程，包括博物館商店及餐飲場所等，預期於年底向公眾開放。香港故宮文化博物館的目標於今年第三季取得佔用許可證，目前已追回3周進度，料可如期在今年年底前實際完工，文物則約明年5月送抵本港，預計明年7月開幕。有委員強調，西九文化區屬於香港人，需面向社區，惟直言相關交通配套不足，促增設如行人步道等措施。

故宮文化博物館館長吳志華交代，故宮博物館早前受疫情影響，工程進度落後6周，至今已追回3周的進度，有信心能夠如期開放。有委員擔心故宮日後的財政狀況能否維持各項目以及交通配備問題。吳回應指將會進行籌款捐贈，同時透過業務發展，如入場費、餐飲及文創產品等賺取收入，而故宮將設有44個私家車泊位，另設旅遊巴車位以應付需要。

至於M+為香港嶄新視覺文化博物館，將於年底向公眾開放，開幕展覽將包括香港獨特視覺文化及1970至2000年代中國當代藝術發展等，目前正招募約200名M+導賞員及導師。有委員直言目前旅遊業界面臨停頓，呼籲業界加入作為導賞員。

有委員則指應以西九文化區為整體，面向全港市民，而非單一青年族群，並建議改善目前前往該區的配套，如增設行人天橋及裝飾等，並建議兩個博物館可設立年票計劃等，增加市民到訪意欲。