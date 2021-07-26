警方大反黑拘80人最細15歲　檢近160萬元可卡因私煙

警方有組織罪案及三合會調查科，於上周六(24日)凌晨展開代號「極風」的反黑行動，打擊一個活躍於西九龍的黑幫。行動中，探員突擊搜查全港多個地點，拘捕76男4女(15至62歲)，部分人有黑幫背景，包括黑幫高層及骨幹成員。疑犯分別涉及「以三合會社團成員身份行事」、「自稱三合會社團成員」、「煽惑、誘使、邀請他人成為三合會成員」、「傷人」、「販運毒品」、「藏有攻擊性武器」、「串謀刑事恐嚇」等罪名。

當中，探員於尖沙咀區搗破一個懷疑毒品儲存倉庫，檢獲超過700克懷疑霹靂可卡因，市值約80萬港元，並於倉庫內以涉嫌「販運毒品」拘捕一名46歲男子及一名52歲女子。同時，探員於葵涌區搗破一個懷疑未完稅香煙儲存倉庫，檢獲約276,600支未完稅香煙，市值約77萬港元，並於倉庫內以涉嫌「管有未完稅香煙」拘捕一名23歲男子。警方相信該2個倉庫由黑幫操控，藉此非法賺取收入。

其中一名姓郭(46歲)被捕男子，已被暫控兩項「販運危險藥物」罪，案件將於9月20日上午於西九龍裁判法院提訊。警方相信已成功瓦解了一個活躍於西九龍的黑幫分支，遏止其勢力於區內擴張，警方不排除有更多人被拘捕。