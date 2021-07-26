愉景新城第8座斷電至少22小時　過千人受影響

愉景新城第8座昨(25日)晚起機房事故，引致全座斷電、斷水，影響至少過千人，另外，事故亦引致第7座一度未有升降機供電，另有4座遭停水。不少住戶需要在會所留宿，據了解，在今日(26日)下午1時經已恢復供水，第7、8座亦恢復每座1部升降機服務，惟第8座停電情況至今仍未修復，全座斷電至今22小時。管理處表示，估計會在今晚11時恢復供電。

荃灣私人屋苑愉景新城在昨晚8時起，有居於第8座的居民指出現停電狀況。據了解，由於第8座的機房出現故障，以致整座出現停電情況，而事故亦導致第7座一度未有升降機供電。此外，由於該機房連接第5、6、7、8座的泵水系統，以致該4座出現停食水狀況。有8座居民郭太指事出突然，其丈夫與女兒最終需要到不同的親戚家暫住，她指管理公司反應慢，經歷10多小時仍未修復問題。

當區區議員劉卓裕表示，管理處開放會所予受影響住戶，昨晚有近30人留宿，亦有不少人選擇到酒店暫住。他指現時接獲20多宗居民求助與投訴，亦指有長者不適。劉卓裕批評，管理處在緊急關頭，電話熱線未能接通，令居民求助無門，估計受影響人數過千。

中電發言人表示，中電對愉景新城屋苑的供電正常。東網記者現時正向涉事管理處查詢。