白血病藥物製成吸入式乾粉劑　料可預防及治療新冠肺炎

由香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系，以及微生物學系組成的研究團隊發現，治療白血病藥物「他米巴羅汀」能針對新冠肺炎病毒、中東呼吸綜合症病毒（MERS-CoV）和流感病毒，提供有效的抗病毒活性，成功將該藥物製備成可吸入式乾粉製劑。是項研究成果已於今年6月於國際科研雜誌《先進治療》發表，並已於美國專利商標局（USPTO）申請專利。

研究團隊早前曾發現一種類維生素A衍生物—AM580具有針對冠狀病毒（MERS-CoV、SARS-CoV和SARS-CoV-2）及流感病毒的廣譜抗病毒活性。

現時他米巴羅汀可作為口服藥物使用，但由於口服藥物較難到達肺部，往往引致在肺部含量不足，難以發揮其抗病毒活性，因此需要口服高劑量藥物以增加肺部的藥物含量。不過，服用高劑量的他米巴羅汀，很可能會令毒性蔓延全身。

吸入式給藥是一種非侵入性的用藥途徑，可有效提高藥物在肺部的局部濃度，並減少藥物分散至身體其他系統，降低不良反應風險並提高治療效果。研究團隊應用噴霧冷凍乾燥法，製作他米巴羅汀的可吸入粉劑。該粒子工程技術將噴霧冷凍法和冷凍乾燥法相結合，製作具有優良氣霧特性的可吸入乾粉。

團隊實驗中發現，倉鼠在病毒感染前，於其氣管輸入他米巴羅汀乾粉製劑，可顯著降低其肺部的新冠病毒滴度和病毒載量，其抗病毒功效與瑞德西韋相若，同一做法，亦可降低小鼠肺部的MERS-CoV病毒載量。

此外，無論通過氣管以或以鼻腔用藥，用作預防或治療，皆可提高感染流感病毒的小鼠存活率，並緩解疾病症狀。研究表明，他米巴羅汀可吸入式粉劑具有廣譜抗病毒功效，包括冠狀病毒和流感病毒。

領導研究團隊的港大醫學院藥理及藥劑學系副教授林嘉穎指出，由於市場上沒有可用於新冠肺炎治療的抗病毒吸入製劑，而他米巴羅汀乾粉製劑，可為控制新冠疫情提供新的可行策略。特別是病人無法住院時，吸入式抗病毒製劑可供病人自行使用，作有效預防及治療，減輕醫療系統負擔。

他又指，日後應以米巴羅汀乾粉製劑為病人作院外治療的臨床試驗。