三方合作回收1.4噸玻璃樽　供在囚人士製作玻璃磚

為教育學生環保回收意識及推廣支持在囚人士更生，保良局、懲教署及綠色環保互動委員會有限公司合作推行「玻璃樽再造計劃」，於保良局25所屬校建立玻璃樽回收網絡，並由環保署合約承辦商回收並處理成玻璃沙，再交由懲教署大欖懲教所製作環保玻璃磚及其他玻璃合成產品。9個月內合共收集1.4噸玻璃樽。

玻璃樽回收計劃於去年10月開始，共有25所保良局屬校參與計劃，包括5所中學、5所小學及15所幼稚園。學校於校園設置回收箱，並安排環保署合約承辦商定期到校回收；而承辦商每月則會提供回收重量統計表予學校，以便留意回收情況及進度。

有關計劃今日（26日）舉行閉幕典禮暨頒奬儀式。保良局主席暨屬校總校監林潞表示，計劃亦舉行吉祥物親子填色比賽、吉祥物冠名比賽及玻璃磚設計比賽，讓屬下所有學校參與，合共收到逾1,300份作品，期望藉學校回收及比賽等，培養學生正確的環保價值觀。

懲教署署長胡英明表示，「玻璃樽再造計劃」讓不同懲教院所的在囚人士能夠活用在工場學習的生產知識和技術，如預製混凝土製作、電腦圖像設計同紫外光數碼印刷等等，將回收所得的玻璃砂生産出各種環保玻璃磚以及其他更生推廣品，學以致用之餘，又能為環保出一分力。