認以電筒照射警察　前大埔區議員與助手囚3個月

去年3月8日有人號召在大埔超級城聚集，悼念前年墮樓身亡的科大學生周梓樂。警方其後就此事拘捕3名時任大埔區議員及另外2名男子，控以非法集結等罪。案件今天（26日）在粉嶺裁判法院開審。其中一名時任議員及其助理，今日承認所有控罪，2人均被判監3個月及罰款1500港元，至於否認控罪的另外3人，則會於明天（27日）繼續受審。

本案3名被控的時任大埔區議員，包括現已辭職的連桷璋（31歲）及文念志（29歲），及仍然在任的姚鈞豪（22歲）。另外2名被告，則分別是文念志的助理蘇揚浚（22歲），及報稱任職攝影師的蔡健瑜（36歲）。今天認罪的為文念志和蘇揚浚，他們各承認1項參與非法集結、1項無牌管有無線電通訊器具、及1項襲警罪。餘下3人則被控１項參與非法集結，連姚2人則另被控 1項無牌管有無線電通訊器具罪。

文蘇2人承認的案情顯示，案發當日晚上約8時，警員尹寶祺在大埔超級城附近巡邏時，被文念志及其他人士一直跟隨。期間更有人呼叫尹與其家人的名字，更有人用電筒照射他。尹其後向警署方向步行，文蘇2人繼續以電筒照射尹的臉，令尹眼睛不適。他們其後被捕，並被警方搜出隨身攜帶無線對講機。