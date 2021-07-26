珠寶展人流少部分攤位乏人問津　參展商「蝕到出血」

由香港貿易發展局主辦的第37屆香港國際珠寶展及第7屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展昨(25日)起舉行，今屆珠寶展將以網上及實體形式雙軌進行，實體展更首次開放予公眾參與。而今日(26日)現場所見，入場買家不多，部分攤位更乏人問津，有不少參展商推出優惠，例如「抗疫價」、「買一送一」，甚至有參展商貼出「蝕到出血」、「震撼狂減」等標語吸引市民消費；有參展商則坦言銷售情況慘淡。

首次參展的「曉逸珠寶製造有限公司」攤位負責人陳嘉樂指，過去的周末的情況會較好，但今日人流不多，坦言銷情未如預期。他指，由於今屆展覽由批發轉為零售，故本地銷售較多，加上因為疫情因素，海外買家未能到港。他指，公司原本主要經營珠寶出口，主要針對歐英等市場，目前公司亦雙向發展零售。

該公司在去年11月亦有進行展覽，他認為入場人數關乎主辦單位的宣傳，又指上個月也有珠寶展，有機會因此分簿客源。對於主辦單位安排網上展覽， 他認為珠寶仍是奢侈品，客人偏好親身觀察貨品，直言網上銷售的效果不比實體好。

參展商「胡良利有限公司」副總經理蔡明婉表示，以往零售及批發各佔一半生意額，但今次零售客大佔80%，而且由於批發商主要為海外客，坦言是「一個都冇」，95%客人是本地人，但她認為銷售情況不較以往差。

她指出，以往珠寶展會有意大利、土耳其的參展商，但今年亦是「一個都冇」，全部均為本地的珠寶商。她又指，以往不會有「劈價」、「買一送一」等標語，是她參展10年來首次看見，笑言是今年展覽的「Signature(標誌)」。