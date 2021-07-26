廣西「韋家幫」偷渡來港爆竊　3人未犯案已被捕

警方昨日(25日)在九龍城區，以涉嫌串謀爆竊及非法入境罪，拘捕3名內地男子(24至29歲)，並搜出一批爆竊工具，包括鐵筆、螺絲批、士巴拿及手套等。警方相信其中1人，與大埔區去年10月發生的一系列爆竊有關。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，針對近日西九龍區住宅爆竊案有上升趨勢，總區重案組於6月中開始進行一個代號「霧踪」的情報主導行動，目的是針對一個由非法入境者組成的專業爆竊集團。經過一段時間監控及調查，昨日傍晚在九龍城界限街113號附近截獲3名非法入境者，他們企圖逃走及反抗，最終被探員制服。探員在他們隨行背囊內檢獲1支鐵筆、3支螺絲批、1支士巴拿、2支電筒及手套等爆竊工具。

警方調查得知，3名疑犯於昨日凌晨從廣西出發，經深圳循陸路偷渡到香港，然後在山頭躲藏，傍晚時分出市區嘗試進行爆竊，但犯案前已被捕。3名疑犯為廣西人，2人姓韋，1人姓牙，其中1人與去年10月大埔區發生的連串爆竊有關。3人已被控以串謀爆竊及非法入境罪名，案件將於明日(27日)在九龍城裁判法院提堂。

鍾雅倫續稱，今年5月西九區發生14宗爆竊案，6月有20宗，7月至昨日則有26宗，上升趨勢非常明顯。呼籲市民不要留貴重財物在家，同時鎖好門窗防盜。