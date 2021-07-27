港人對肝炎存謬誤　四成人誤以為乙肝丙肝可經空氣傳播

乙型及丙型肝炎並不罕見，單單在本地已有54萬名乙肝患者，以及2.2萬名丙肝患者，此症可在10年間演變為肝硬化，甚至肝癌。有研究發現，逾四至六成人不了解相關病症的傳播途徑，有患者亦因而遭受歧視，呼籲政府積極推廣肝炎資訊，並喚起大眾定期進行肝臟檢查的意識。

雖然乙肝及丙肝時常被談及，但仍有不少人對相關病症存在誤解。香港中文大學醫學院榮譽教授陳力元公布的一項研究，於去年2月訪問了500名香港市民，當中有近四成人誤以為乙肝及丙肝可透過空氣傳播，逾六成人誤將社交接觸、食物污染及蚊子傳播視為傳播風險，僅一半人意識到乙肝及丙肝可透過性接觸傳播。

陳力元解釋，乙肝及丙肝可透過母嬰傳染、血液及體液傳播，以及性接觸傳播，相關病症有「無聲殺手」之稱，因此病演變過程緩慢，可長達10至40年，最終可演化成肝硬化和肝癌。

治療上，他指出，現時醫學界尚未有徹底根治乙肝的方法，但近年發展的藥物已可有效將病毒量降至低水平，以控制甚至逆轉病情，亦可減低肝炎變成肝硬化、肝衰竭及肝癌等長期併發症的風險。至於丙肝，目前已有口服藥物作針對治療，患者服用藥物後，有望可在短期內徹底消滅體內的丙肝病毒。

現年69歲、從事室內設計的黎先生，在25年前的一次的例行身體檢查中發現感染乙肝，其7名兄長及姐姐其後亦先後確診乙肝。他一直靠服藥及定期覆診控制病情，惟家中各人對乙肝的態度及病情管理大為不同，「部分人會自行服用中藥、未有做深入的身體檢查，甚至確診後沒有定期覆診。」最終其中幾名家人的乙肝演變至突發性肝衰竭、肝硬化及肝癌，相繼離世。

黎先生亦提到，大眾仍對肝炎存在不少謬誤，例如有人將酒精性肝炎及病毒性肝炎成因混淆，他自己亦曾在一次病友組織活動時，遭受歧視，對方得悉他是乙肝患者後，連他送贈的月曆都拒絕接受，原因是擔心會感染病毒。他呼籲政府積極推廣肝炎資訊，並喚起大眾定期進行肝臟檢查的意識。