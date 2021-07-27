【東京直擊】奪金難以相信　家朗寄語勿言棄

【記者許思彤東京直擊】歷史性贏得奧運男子花劍金牌，張家朗賽後接受訪問時坦言自己還未敢相信：「不敢想像自己贏了金牌，也不敢相信，來到這裏的每個都是奧運冠軍、世界冠軍，所以也就放鬆去打！」

晉級過程試過「大炒」世界一哥，也有連追6劍反敗為勝，他說自己沒有想太多，只專注在比賽中：「打得不好時，我想後退不是辦法，便上前主動去打，盡力每一好劍，不能縮，怎料就行了！」不管在比賽，還是奪獎後，家朗都表現得十分冷靜，但其實也曾有急躁的時刻，「8強時我打得不好，不是很冷靜，但沒理由因為自己發脾氣而輸比賽，很不值得。」走到奧運的舞台，任誰都不希望機會白白流走，而笑到最後的關鍵就是心態。

「風之后」李麗珊在1996年亞特蘭大奧運會奪金後，高呼「香港運動員唔係垃圾」，張家朗也希望藉此機會勉勵港人：「大家要堅持，不要太易放棄。」在出戰東奧前，家朗正經歷人生的低谷，打劍表現飄忽不定讓他糾結了一段時間：「身為運動員，打劍是我人生的所有，試過（世界排名）跌出前16，猶豫了很久，自己是否不值得這個位置。」他找了很多不同方法去排解，去改善，而這面奧運金牌是他成長的最佳見證，連教練也笑他摘金後，由男孩成了個真正的男人。

另外，他亦多謝家人，因有時候他打得不好，會向家中至親發脾氣，但他爸爸會耐心地和他傾談。「他昨天（前天）生日，我差點忘記了，因為很專注在比賽上，想發揮得好一點。」