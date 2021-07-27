東方日報A1：張家朗香港之光　特區首面奧運金牌

香港等足25年，終於再有運動員奪奧運金牌！24歲香港「少年劍神」張家朗昨晚在日本幕張展覽館舉行的東京奧運男子花劍決賽，擊敗衞冕的意大利劍手加路素勇奪金牌，是繼1996年「風之后」李麗珊之後，香港史上第二面奧運金牌，亦是特區首面金牌！張家朗一舉成名，全港市民都為他歡呼喝采！

世界排名19的張家朗第二度出戰奧運，首輪賽事輪空，32強擊敗法國劍手馬廷，16強火併「世界一哥」意大利的干尼，這位劍手於世錦賽掃走3金，世界排名連續4年第一，但賽事中完全被張家朗克制，結果張以15比3大勝晉級，為奪冠打下良好基礎。

8強戰遇上2019年世青冠軍、俄羅斯奧委會的博洛達卓，張家朗上演一幕絕地反擊。一度處於落後9比14的絕境之下，最終以15比14驚險反勝闖入4強。4強對手是比張家朗排名低7位的捷克劍手查佩迪治，張以15比10獲勝殺入決賽，坐銀望金。

張家朗決賽火併上屆里約奧運冠軍意大利的加路素，加路素開局領先4比1，張其後連追5劍反超前6比5，此時對方因拉傷大腿內側需要治療。賽事重開後，張把握機會把領先優勢再擴大，雖然對手一度收窄至11比13，決勝時刻張家朗冷靜面對，最終贏15比11，摘下奧運金牌。

劍神奪冠引來全港哄動，行政長官林鄭月娥祝賀張家朗在東京奧運為香港勇奪首面獎牌，林鄭月娥說，她和很多市民一樣，透過電視直播緊貼家朗的比賽，最終成功為香港創造歷史，令人振奮。特首辦發聲明指，張家朗為港隊贏得今屆奧運首面獎牌，亦是香港特區成立後首面奧運金牌。港協暨奧委會發文祝賀張家朗，並祝願港隊成員在其他賽事繼續盡情發揮，爭取佳績。

港隊對上一面奧運金牌已是25年前，1996年為香港奪得史上首面奧運金牌的李麗珊表示，一直看直播為張家朗打氣，她坦言：「好開心！這是一個歷史，對劍擊來說更加有意義。」

香港奧運代表團出發前宣布獎金加碼，個人項目金牌由300萬元增至500萬元，張家朗至少穩袋500萬元。至於其他獎賞陸續有來，九巴及港鐵均祝賀張家朗奪冠，九巴宣布向所有出賽東京奧運的港隊運動員，送贈免費乘搭九巴一年。至於港鐵送贈港隊成員一年免費車票，更向張家朗送上終身任搭的車票。

張家朗中學時期就讀的母校林大輝中學，體院主席林大輝曾向學生們承諾，如果贏得奧運獎牌，會協助他們做業主；林大輝昨晚兌現承諾，他表示林大輝基金將向張家朗送贈至少250萬元獎金，助他置業「上車」。

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