公屋單位變武器庫　警翠屏邨拘14歲黑青

警方早前接獲線報，懷疑有人管有大量攻擊性武器。觀塘警區反三合會行動組探員，今早（27日）7時15分，突擊搜查翠屏北邨翠楊樓一單位，檢獲大量攻擊性武器，當中包括一把蝴蝶刀、一把匕首、四把武士刀、一個火機型電槍、一個鐵蓮花、一支壘球棍及一支伸縮棍。行動中，警方以涉嫌「管有攻擊性武器」罪拘捕一名14歲有黑幫背景的少年。警方仍在調查案件，不排除稍後會有更多人被捕。

據悉，涉案少年14歲來自單親家庭，於區內一間中學就讀中二。少年將武器分別收藏在背囊內及擺放於家中不當眼的位置，故家人不知情。

觀塘警區重案組督察劉啓彥呼籲，暑假期間不法分子會招攬青少年，作為黑幫的傀儡，作出違法行動，最終令青少年負上刑責。警方重申，根據香港法例第228章第17條，管有攻擊性武器屬嚴重罪行，任何人管有任何攻擊性武器，意圖將其作非法用途使用，一經定罪，最高刑罰可判處罰款5000港元或監禁2年。另外，根據香港法例第217章第4條，管有違禁武器亦屬嚴重罪行，任何人管有違禁武器，一經定罪，最高刑罰可判處罰款1萬港元及監禁3年，市民切勿以身試法。