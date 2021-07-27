否認項目資源與成績掛鈎　體育專員：無側重個別體育發展

香港「劍神」張家朗昨日(26日)在男子花劍個人賽為港增添金牌，等足25年，香港終於再有運動員奪奧運金牌，但亦令人關注本港運動員資源是否足夠。體育專員楊德強今早(27日)在電台節目表示，今次成績有賴不同教練和支援人員共同努力下促成，政府將會繼續為體育總會提供恒常資助和場地。

對於有人批評體育項目所獲資源與運動員成績掛鈎，致本港側重某些項目，楊德強認為說法不正確，指體育項目撥款不設上限，只要在制度下達到一定水平，政府便會大力支持，而政府向體育學院撥出資源較2012年時增加3倍，精英體育項目亦由13個增加到20個，相信精英項目會持續增加。至於劍擊項目會否由現時精英體育項目的「A級」提升到「A*級」，楊德強指制度已調整，有潛質奪牌的運動員都會獲撥更多資源，超越A或A*級的制度安排。

浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德在電台節目表示，體院過去花了很多工作在精英培訓、科學化管理以及運動場上如何恢復心理狀態上，他又指張家朗發揮了在運動場上展現的拼搏精神，其成長故事有起有跌，反映運動與人生相似，亦是運動可觸動市民的原因。