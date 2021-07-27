移民潮絡繹不絕　有直資校長指退學人數較以往增7成

本港正經歷移民潮，按教育局數據推算，公營中小學學額空缺在學期結束前增加，反映學生正在流失。資助小學校長會名譽主席張勇邦今日(27日)在電台節目表示，受移民潮影響，離開香港到外地升學的學童明顯增加，又指本港學校出現殺校危機。有直資校長指，其學校的退學人數較以往增70%，填補空缺亦有困難。

直資學校議會主席陳狄安則表示，直資學校學生赴海外升學一直常見，但近一年人數上升，他指，教育局規定學校須透過網上系統填報學生離校原因，若家長有申報、學校就會填寫，而據他了解，很多學生原因離校都是海外升學。

陳又指，以其學校為例，今年已知有50多人離港，較以往每年約30人增近70%，到9月開學後相關數字會更清晰。他指，以往學校可在「等候名單」尋找學生以填補空缺，但今年不少學校需進行宣傳，而且宣傳後的報讀人數亦不彰。

另外，張勇邦指近年本地適齡學童人口回升，但近年離港人數眾多，抵銷了相關數字，而且離港人數包括各學級學生，令各學級出現學額空缺。他指，不少學生跟隨家長移居外地，部分可能是2名或3名兄弟姐妹一起退學，對本港小學的影響很大，到9月中「數人頭」時，實際數字會更具體和顯示。

張表示，學校收生不足將影響家長對學校的信心，進一步減少收生，認為長遠有可能導致出現「殺校」情況。對於學生人數大減會否導致教師過剩，他指根據政府措施，超額教師最多保留3年，而且在期內不能招聘代課教師。