政Whats噏：穆家駿「潛水」一日後微博回應　稱被網民惡意起底

東京奧運上周開幕，公眾都關注香港隊運動員嘅表現。但身兼民建聯成員嘅中學老師穆家駿前日(25日)就喺Facebook專頁上發文，「強烈譴責」香港羽毛球「一哥」伍家朗喺出戰男單分組賽時身穿球衣冇印上香港區旗標誌嘅球衣。事件引起網民不滿，要求穆道歉，穆嘅Fb專頁尋日(26日)亦已被關閉。經過一日嘅「沉默」，穆今早(27日)喺微博貼文，話關閉Fb係因為自己同未婚妻被起底。

穆家駿今早喺微博貼文，首先恭喜張家朗尋日喺男子花劍項目上奪得金牌，其後回應關閉Fb同Instagram嘅原因。佢話因為尋日收到消息，佢同未婚妻已被網民起底，所有身份證號碼、電話，以及地址都被全面公開。佢解釋避免牽連其他在社交平台上同佢有合照嘅朋友，所以先緊急關閉呢兩個平台喎。

穆又話因為微博係國家管理下嘅平台，就唔使擔心，又話多謝內地網友支持。

話說穆日前貼文話伍家朗如果唔想代表香港出賽，可以選擇退賽，更指伍「黑衫黑褲參賽貽笑大方」。事件唔單止引嚟建制派關注外，伍更要親自喺社交平台發文解釋自己最近同贊助商完約，加上球衣未獲批准印上區旗，認為自己唔可以私自把區旗印喺衣服上，佢話已經積極處理緊事件。其後香港羽毛球總會發聲明解釋事件，穆都喺Fb轉載羽總聲明，嘗試為事件補鑊，但網民唔收貨，有人發起檢舉其Fb行動。而穆嘅Fb尋日開始就顯示「無法瀏覽此頁面」喇!