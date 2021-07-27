新學年內地高校DSE收生計劃　7.29進入錄取階段

香港中學文憑試已於上周三(21日)放榜，除了本地大學，不少考生會考慮到內地及海外等地升學。教育局今日(27日)提醒，已完成內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃網上報名及確認程序的學生，於本月29日至下月7日期間登入指定網址查閱錄取結果、遞交補錄申請及查閱補錄階段的錄取結果。

相關學生可登入廣東省教育考試院網頁內的文憑試收生計劃，錄取查詢系統查閱錄取結果，院校將分別於本月29日、31日、下月1日、2日的上午8時，按第1至第4志願分批公布首輪錄取結果。學生如達到最低錄取要求（即DSE的3322）但於首輪公布未獲錄取，可於下月2日下午4時，至下月4日下午4時，透過錄取系統完成網上遞交補錄志願程序。

學生可於遞交補錄志願階段填報兩所院校志願，每所院校可填報4個學科志願。院校將按第1及第2志願分批公布補錄階段的錄取結果，日期分別為下月6日上午8時，及7日上午8時。獲院校首輪錄取或補錄的同學，將於9月1日前收到有關院校以郵寄方式發出的入學通知書。學生如在上述日子仍未收到入學通知書，可直接與院校聯繫。