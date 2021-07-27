周四起派長者即日籌谷針　70歲以上可免預約接種

政府再出招「谷針」，今日(27日)公布，本周四(29日)起，將於24間社區疫苗接種中心，向70歲或以上的長者派發「即日籌」，供沒有預約的長者，在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗。政府稱視乎長者對「即日籌」的反應及實際情況，稍後會考慮將有關安排推展至60歲或以上人士。

24間社區疫苗接種中心每日上午7時45五分起，將合共派發約4,600個「即日籌」。除東涌社區會堂和香港國際機場的接種中心因場地限制每日僅派100個籌，其他社區疫苗接種中心則每日各派發200個籌，先到先得，派完即止。

符合資格的70歲或以上的長者，除可親身攜同身份證到社區接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者代領，惟需出示長者的身份證副本登記。工作人員會在長者接種首劑疫苗時，通知他們接種第二劑疫苗的日期和時間，而每位長者可由最多兩名照顧者陪同接種，陪同人士可一同接種疫苗。

另外，政府明日(28日)起，將再開放7天的接種中心預約名額，即預約期由現時的三周增至四周，而現時7天的預約總額約為40萬劑次，政府稱會因應預約情況適當調整預約期。