教師基準試英文閱讀卷成績遜去年　冇睇上文下理直抄詞語

香港考試及評核局今日(27日)公布2021年教師語文能力評核(基準試)報告，英文評核的閱讀卷及寫作卷的達標率較以往遜色。報告揭示有考生未有理解上文下理，回答問題時直接抄寫文章中的詞語，亦有考生串錯關鍵字眼，導致改變原來意思失去分數。

今年共有1,326人參加英文評核，根據評核報告顯示，當中閱讀、寫作卷的達標率73.1%及48.5%，分別較去年跌16.5及1.7個百分點。而聆聽及說話卷的達標率分別為81.1%及71%，較去年上升2.77及8.7個百分點。

閱讀卷方面，報告指有題目問考生誰會需要段落中提到的「稀有物質」，但多考生複寫文中的「professional engineer(專業工程師)」，而非正確答案「apprentices(學徒)」。報告指，答案可從「apprenticeship(學徒制)」一詞的形態上提取出來，也可從文章句子推斷出來。報告認為，考生未有真正嘗試從整體上理解該段落，只是在段落中尋找及複製可回答「Who(誰)」的詞語。

聆聽卷方面，報告指有考生串錯「corporate risk」及「built」，強調串錯關鍵字眼導致改變原來意思，便不會得分，例如有考生將「breathe(動詞：呼吸)」錯寫成「breath(名詞：氣息、一口氣)」。報告建議考生必要時花時間校對及修改答案。

普通話評核有1,356人參加，聆聽與認辨達標率為64.6%；拼音達標率為65%；口語卷別的達標率為76.4%。除了聆聽與認辨較去年上9.6個百分點之外，其餘兩卷分別微跌了0.8及1.7個百分點。

聽辨音節方面，報告指「綺」字在生活中較常用，但能分辨者不算多；聽辨詞語時，「旖旎」被誤聽成「毅力」或「伊犁」。不少考生未能識別「有，放心」(「有」不是「飯錢給你了沒有」的正確回應)、「可家裏不給，沒法子」、「這種想法不要得」等不符合普通話規範的説法。報告認為，考生需提高普通話的敏感度。

不少參加評核者誤將一些普通話説法判為不符合規範，如「資料都擺這兒了」、「搞定了」、「得，能宅成這樣兒，服了」、「多少人在唱衰咱們呢」等。至於將漢字寫成拼音的題目，表現較弱的是「軀殼」、「胸脯」、「緊箍咒」等；將拼音寫成漢字方面，「亮堂」、「抓耳撓腮」、「憔悴」、「拋錨」等的表現較遜。