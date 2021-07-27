政Whats噏：議辦未能提早退租　前區議員丘文俊要諗計轉營

政府要求區議員宣誓，有消息指230名區議員因參與及支援初選、簽署民主派初選「墨落無悔」聲明或在辦事處展示反修例口號，將會被取消議員資格(DQ)並被追回薪津。曾協辦初選票站嘅前沙田區議員丘文俊於7月初宣布辭職。佢尋日(26日)喺Facebook貼文，話房協拒絕喺今個月處理其乙明邨辦事處嘅退租，搞到佢8、9月都要繼續交租，批評房協冷漠、無人性化喎。

丘話佢喺乙明邨明耀樓嘅辦事處，已於6月向房協申請希望喺8月1日前辦理退租，結束租約。其後佢於本月8日辭任區議員，亦有再去信房協陳情，希望減少財政負擔，盡早退租交還舖位。

但佢話尋日收到房協通知，指房協開會後拒絕7月處理其辦事處嘅退租，直至有下一手承租該舖位，即佢要於8月同9月繼續交租。丘指，另一方面房屋署已接納及處理其水泉澳邨月泉樓嘅辦事處退租，7月9日已辦妥退租手續。佢話對比房協嘅冷漠同缺乏人性化，房屋署就顯得相當靈活有效率喇，仲批評房協一直宣傳標榜自己有人情味，覺得非常諷刺咁話喎。

另外，丘今日(27日)再喺社交媒體表示，租約列明舖位係議員辦事處之用，但佢已經唔係議員，質疑合約係咪已失效？佢又話租約直到2023年12月31日，依家會積極考慮繼續經營該舖位，叫街坊諗下有咩活動搞喎。

東網正就事件向房協查詢。