精選集郵品周四起發售　包括寶可夢及奧運主題

香港郵政今(27日)公布，由內地、澳門和海外郵政機關，包括澳洲、馬恩島、日本、列支敦士登、新西蘭、英國和聯合國發行的精選集郵品，將於周四(29日)起發售，當中包括寶可夢角色及奧運主題的郵票。

為慶祝寶可夢誕生25周年，日本郵政與寶可夢公司聯乘發行兩款小全張，第一款小全張以經典寶可夢集換式卡牌為主題，印有皮卡丘、伊布、鯉魚王、超夢等第一代角色的資料；第二款小全張則印有寶可夢角色們遊玩於四季不同場景下色彩繽紛的插圖。以上每款小全張限量1,000張，每次訂購最多可購買每款小全張各兩張。

適逢今年舉辦東京奧運，為慶祝新西蘭奧運代表隊成立100周年，新西蘭郵政亦發行奧運小全張及套摺，展現運動員的動感剪影及參與的比賽項目。至於由列支敦士登郵政發行的奧運小全張，則在設計上採用日本漫畫風格，表揚運動員全心奉獻的精神，並向主辦方在疫情下籌備這項大型體育盛事所付出的努力致敬。

此外，由內地、澳洲、馬恩島、列支敦士登、新西蘭、英國和聯合國郵政機關發行的2020年郵票年冊亦會同時發售。