港航涉無理解僱前員工　申索人願和解資方賠6.4萬元

被傳財困纏身的香港航空，旗下香港貨運航空有限公司一名前員工，指被資方誣衊在審計報告中造假及非法解僱，早前入稟勞資審裁處，申索拖欠的薪金、遣散費及有薪年假等多個項目，共涉約18萬港元。案件今日(27日)續訊，審裁官楊綺娜指現有證據顯示申索人勝訴機會不大，加上連同可被強積金供款抵銷的長期服務金，資方提出的和解金額有可能多於勝訴的賠償，最終雙方決定和解，資方需賠償約6.4萬港元。

申索人黃紹媚去年12月1日被資方即時解僱，理由包括工作表現未如理想、工作態度欠佳、以及審計工作造假。審裁官楊綺娜指出，有關工作表現及態度的指控較為空泛，要求資方代表遞交黃受聘職位的工作守則，以便法庭理解黃的工作表現。資方代表就未有準時遞交文件向楊官致歉，指早前尋求法律意見後，發現有關供詞或令人混亂(confused)，故多花時間作整理，並以口頭簡單交代黃的工作範圍，包括入倉檢查公司的服務提供者收貨時，有否按公司規定進行等。

至於審計工作造假，楊官指相關指控十分嚴重，資方必須提供真憑實據作證明。資方代表回應指，亞洲空運中心所提供的資料顯示，黃有一段相當長的時間冇出入貨倉，但她卻在文件內稱自己已完成相關審計工作，部門主管認為黃若沒有進入現場，應無法完成審計工作。

楊官又指，鑑於黃於最後上班日當日，曾嘗試請病假，但最終仍有上班，導致非法解僱難以成立。楊官續指，現有證據顯示，黃成功申索的機會不大，提醒她一旦敗訴須支付對方訟費，且連同可於強積金僱主供款抵銷的長期服務金，資方願意以約16萬港元作和解，估計扣除訟費及部分可能敗訴的項目，金額有可能多過未來勝訴的賠償。休庭片刻後，黃同意和解，資方將支付約6.4萬港元和解金額，並同意協助申索人於強積金提取僱主的累積供款。