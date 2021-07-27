大埔19死九巴車禍　車長就終身停牌令申上訴被拒

2018年大埔公路發生九巴高速掟彎翻側意外，造成19名乘客死亡、19名乘客重傷。涉事車長陳浩明事後被承認19項誤殺罪和19項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，被判14年監禁兼終身停牌。他事後就停牌令申請上訴，高等法院上訴庭今天（27日）處理其上訴許可申請，上訴庭副庭長麥機智聽取雙方陳詞後，拒絕批出上訴許可。

本案33歲申請人陳浩明，承認於2018年2月10日，身為一名巴士司機，對15男4女乘客的安全負有照顧責任，但他駕駛時沒採取謹慎措施，反而高速轉彎令巴士翻側，最終導致上15男4女因其嚴重疏忽而非法被殺。他另被控同日危險駕駛該巴士，致另外19名乘客身體受嚴重傷害。

申請人今天沒有律師代表，他呈交律師早前為他撰寫的文件為上訴基礎，並在庭上自行陳詞。他強調自己只就停牌方面上訴，他認為原審法官李素蘭在考慮監禁刑期時認為他精神有問題，但在考慮判停牌令的時候又認為他精神沒有問題，判斷並不一致。他強調自己沒有精神問題，只是因錯判路面情況、使用不當車速才導致是次意外，而非報復乘客才故意翻車。他強調自己是「奉公守法的良好市民」，自2006年取得駕駛執照至案發的12年之間，只有一次不小心駕駛被判罰款的紀錄，並非慣性違反交通規則的駕駛者。又認為14年監禁已經有足夠阻嚇力，令他以後更加謹慎地駕駛。

上訴庭副庭長麥機智考慮所有文件及陳詞後，認為申請人的罪責構成風險，原審法官並無原則性犯錯，判刑亦不見得過重。法官認為申請人在案發當日無視車輛系統及乘客的警告，高速駕駛巴士落山，長時間恐嚇車上乘客，公眾一定不想同類事件再次發生。法官亦不相信上訴庭會給予上訴人機會移除停牌令，故拒絕其上訴許可申請。