民間電台非法廣播罪脫　律政司上訴求重審

「民間電台」及其台長曾健成（阿牛）涉嫌非法廣播被起訴。案件於2018年審訊時，辯方指票控被告的通訊辦職員本身並無官方豁免權，在接收非法廣播時亦涉觸犯了《電訊條例》，屬非法搜證兼自招入罪。最終通訊辦職員拒絕繼續作供，裁判官彭亮廷裁定表證不成立，兩名被告被放生。事後律政司其後提出案件呈述上訴，案件今（27日）於高院原訟庭開審，律政司一方指通訊辦職員當時是為官方辦事，不應被檢控。法官在聽取雙方陳詞後，決定押後以書面判決。

原審裁判官彭亮廷於通訊辦職員作供時向他們作出警誡，表示他們處理本案時接收非法廣播時，涉觸犯了《電訊條例》，因職員沒有官方豁免權，有機會被檢控，並要其諮詢法律意見。通訊辦職員最終決定不繼續作供。律政司一方今表示，彭官作出警誡一事並不適當，因為雖然負責執法的屬通訊局非通訊辦，但相關條例下通訊辦是協助通訊局執法，故其身份代表政府，亦即等同官方，其委任證亦有列明其代表通訊局執法，故職員不會被起訴，毋須官方豁免權。

民間電台及曾健成的代表律師則指，雖然通訊辦職員屬公務員，但並不等同代表官方。原審裁判官作出警誡亦屬合理，並無不妥。另外，原訟庭法官黃崇厚在聆訊時，向雙方律師詢問如上訴得直，案件應否重審。律政司一方認為即使案件至今已時隔久遠，但如上訴得直即等同裁判官犯錯，故應該將案發還裁判法院，由另一裁判官重審。民間電台及曾一方則認為即使要重審，亦應該交回原審彭官重新處理。