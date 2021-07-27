6貓疑遭人遺棄錦田引水道　愛協救起籲市民提供資料

愛護動物協會今日(27日)於facebook貼文，指在7月1日接獲求助，稱發現5隻貓被困於元朗錦田錦莆路一引水道。愛協督察到場經過一小時的救援，將貓隻全部救起，當時所有貓隻均顯得驚慌及極度緊張，且身體虛弱，身上披著厚重毛髮、指甲過長，部分貓隻眼睛發炎。翌日(2日)，愛協督察再於同一地點發現及救獲一隻貓。6貓當中4隻波斯貓，1隻異國短毛貓及1隻異國長毛貓，全部交由愛協獸醫檢查及治理。

愛協表示，由於該6隻貓身上均披著過長、厚重及嚴重打結的毛髮，獸醫團隊先逐一為貓隻剃去毛髮，及後再進行治理。而從6隻貓身上剃除的毛髮，竟重達逾一公斤，當中更混有排泄物、食物、樹葉及貓沙。現時，其中3隻情況較穩定的貓已被送往暫養，並在暫養家長的照顧下逐漸康復。其餘3隻貓則仍在愛協中心接受治理。

愛協又指，處理此案件時，看見貓隻無助與絕望的眼神，對此感到極為心痛及難過。 一般而言，貓隻極少自行進入引水道，因此有理由相信，該批貓隻被人疏忽照顧及遺棄。愛協現正跟進此個案，在此呼籲任何市民如有相關資料提供，可致電2711 1000與愛協聯絡。