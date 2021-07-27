首宗港區國安法案件　專家指光時口號有分裂國家意思

首宗涉嫌違反《港區國安法》案件，雙方其中一個重要爭議是「光時」口號有否違反《港區國安法》。控方專家證人嶺南大學歷史系教授劉智鵬於審訊期間出庭作供，指該口號意思是：採取手段去改變當前和香港的政權，及在現時當政者手上奪回香港的政權，有分裂國家的意思，主張從中央政府奪回香港政權，成為一個獨立的政治實體。

劉指出，該口號是由本土民主線前發言人梁天琦於2016年參選立法會補選時，首次提出的口號，本民前主張香港「民族自決」、「香港獨立、唯一出路」，梁使用該口號為競選口號，是宣傳他及本民前的政治理念。該口號因此包含和鼓吹「香港獨立」的訴求。另外，自出現反對修訂《逃犯條例》事件出現後，該口號與其他港獨口號會在同一場合出現，可見彼此的關聯性和普遍性，令公眾認為該口號是表達港獨訴求的另一方式。

另一方面，辯方曾傳召香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡和中文大學新聞與傳學院院長李立峯出庭作供。辯方指指「光時」的意思含糊，無法指示他人參與分裂國家。不過，控方對兩人的中立性提出質疑，指他們過往的言論不傾向反對政府。