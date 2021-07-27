越野跑手途中失蹤後喪命　死因研訊開審

前年9月8日，32歲男子郭遠雄在一場越野山賽中失去聯絡，救援人員在2天後於沙田九肚山尋獲郭的遺體。就郭的死因，死因裁判法庭今天（27日）在西九龍法院選出2男3女陪審團，展開死因研訊。死者女友供稱，死者朋友跑到九肚山落山的岔口處時，該處沒有職員指示。賽事協辦員則指，該處設有橙帶標示路線，是越野賽一貫做法。研訊下午繼續。

死者姐姐郭心悅供稱，死者郭遠雄任職文職，性格外向及經常做運動，沒有長期住院或酗酒濫藥等。她於2019年9月8日下午約4時，透過死者女友得悉死者失聯。至9月10日，死者遺體在九肚山一條小徑山坡被尋獲，死者一家後於9月11日到大圍富山殮房認屍。

死者女友趙慧儀作供表示，她與死者事前相約在9月8日中午約12時半，在賽事終點等死者完成賽事，惟死者未有出現，及至1時半，死者的3名朋友陸續完成賽事，並指死者應該領先，他們遂向大會查詢。大會指有人不適入院，並幫忙確認入院者身份，但直至賽事結束，都沒有收到死者消息。趙表示當日死者朋友曾告知，九肚山落山的岔口處，沒有大會職員指示路線，而死者參賽時沒有隨身攜帶手機，。另外，趙確認死者曾參加上屆賽事，及在賽前曾試跑路線。

當時賽事的協辦員譚圳烽供稱，他過去曾協辦4至5個越野山賽，事發當日賽事以城門水塘主壩作起點及終點，沿途經過鉛礦坳、草山、九肚山、針山、黃竹洋路，與上屆賽事相同。譚供稱，賽事路線有上載到網頁及Facebook等平台，參加者可透過手機下載GPS賽事路線，賽事規條亦建議攜帶手機比賽，路線沿途亦有橙帶標示，並有指示牌及工作人員在較隱蔽的山路及彎位作指示。不過譚承認橙帶並無任何賽事字樣。譚指曾使用有字樣的標示帶，但在賽前卻被人拆下，他相信是有行山客誤會賽事已完成但無拆除標示帶；相反，使用沒有字樣的標示帶則不會遭人拆去。