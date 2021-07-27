香港航天科技集團派員親赴災區　與紅十字會交接捐贈物資

河南省近日面對特大暴雨，災情造成多人遇難。面對河南省災情，香港航天科技集團積極承擔社會責任，向災區捐贈約2800萬港元的防疫物資及現金，為當地重建貢獻力量，並與河南省紅十字會進行物資交接，更派出代表團親赴災區。

在昨日(26日)下午，香港航天科技集團與河南省紅十字會在河南省鄭州市舉行捐贈資金和物資交接儀式。河南省紅十字會副會長郭巧敏，賑濟救護部部長畢學義、賑濟救護部副部長董紅霞，以及香港航天科技集團董事會主席助理兼北京辦事處主任周敬波出席相關捐贈儀式。郭代表河南省紅十字會接受捐贈，並向集團頒發榮譽證書，嘉獎該集團為人道救助工作作出的積極貢獻。

周敬波則宣讀香港航天科技集團董事局主席文壹川親自撰寫的《董事長寄語》，指河南省百年不遇的特大暴雨災害牽動香港同胞的心，集團本次賑災是香港航天的社會擔當，更傳遞香港社會對河南省災區同胞血濃於水的手足之情。

此外，香港航天科技集團北京辦事處更派出代表團親赴災區，與當地救援部隊及內地各級部門成立聯合慰問工作組，為災區群眾的防疫需求提供物資救援及對因公遇難公職人員的家屬表達深切慰問。集團會配合河南省各部門跟進遇難者家庭的受助及災後生活情況，力所能及地提供幫助。