唐英傑案今判決　法律學者：對下級法院有約束性

自去年《港區國安法》實施後，截至昨日(26日)已有76人被檢控，多宗由警方拘捕的案件均涉及「光時」標語及港獨口號等，如今日(27日)裁決的唐英傑案、人民力量副主席譚得志所涉及的發表煽動文字案等。有法律界人士認為，是次作為首宗《港區國安法》的案件，判決後可為其他案件立下先例，亦可正式定義口號有否違法。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈表示，是次唐英傑案對往後的《港區國安法》案件有兩個標誌性作用。首先，判決或會界定「光時」口號是否違反《港區國安法》，若判決中定義了有關口號，而所有上訴程序完成，過程中判決沒有被推翻的話，有關判決便有可能會成為「法庭已知的事實」，日後的案件不需要再為了定義有關標語而舉證。但傅強調，在日後的每一宗案件，被告仍可以尋求推翻有關定義。

另一方面，傅表示由於是次案件是在原訟庭審理，其判對下級的法庭有約束性，可作為日後區域法院、裁判法院的指標，加快審訊的效率。傅又表示，自《港區國安法》實施後需要進行檢控的案件「堆積如山」，希望律政司可以盡快處理，「有罪的快些告，無罪的快些放」，又建議倣效英國成立「特別法庭」，專責處理「黑暴案件」。

保安局表示，自《香港國安法》生效後，截至昨日共有138人因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被拘捕，當中76人被檢控，另有3間公司因涉嫌干犯《香港國安法》被檢控。