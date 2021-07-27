黎智英涉勾結外國勢力危害國安等3罪　10.12再提訊交付高院

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英官司纏身，其中以他被控違反《港區國安法》的案件最嚴重，他在該案被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為等3罪，一經定罪，最高刑罰為終身監禁。案件今天（27日）於西九龍法院提訊，由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。案件原定今日進行交付程序，惟蘇官應控方申請，再押後案件至今年10月12日為提訊日，到時方進行交付高院審訊之程序。黎智英今天沒有保釋申請，須繼續還押。

黎智英面對的勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，指黎智英於2020年7月1日至12月1日期間，請求外國或境外機構、組織、人員，向中華人民共和國或香港特別行政區實施制裁、封鎖或其他敵對行為。

串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪則稱，黎智英於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

而串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為罪，指黎智英於2020年7月某日至2020年8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀意圖妨礙司法公正，即在李宇軒被拘捕後，協助他離開香港。