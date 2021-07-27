六四紀念館違公眾娛樂場所條例　支聯會認罪罰8000元

支聯會位於旺角的「六四紀念館」被指未有領取公眾娛樂場所牌照，於今年六四前夕遭食環署票控，並一直關閉至今。傳票案件今天（27日）在九龍城法院提堂，支聯會並無成員到庭，只派代表律師出庭代為認罪，裁判官葉啓亮判支聯會罰款8000港元。

傳票控罪指，支聯會在2021年5月31日至2021年6月1日期間，無根據香港法例第172章公眾娛樂場所條例所批出的牌照，而經營在九龍旺角旺角道11至13號藝旺商業大廈10樓「六四紀念館」的處所，作為一個公眾娛樂場所，即圖畫、文件、物品、報章及影片展覽。支聯會昨日發聲明，表示不會再就有關法律及事實問題糾纏，因此決定認罪，但強調透過其他方式延續「六四紀念館」的工作。

案情指，今年5月31日下午2時45分，3名食環署衞生督察穿便衣到達藝旺商業大廈10樓，發現涉案處所門外張貼了印有「六四紀念館」字眼和支聯會標記的告示及海報，亦貼有展區平面圖及開放時間。3名便衣督察向紀念館職員查問，得知只要上網或即場登記姓名、電話、日期及進場時間便可入內參觀，3人即場登記進入，發現場內有多個區域，包括接待處、展板區、文物展示區、影視區、書刊區、悼念區及禮品區，總面積約100平方米，當時場內約有20人參觀，亦有部分人向在場人士講解展品及進行導賞。

翌日下午近1時，另外2名便衣食環署衞生督察再次到場「放蛇」，情況與前一日相類似。於是在同日下午1時26分，5名穿制服的食環署職員便到場調查，向六四紀念館的一名女員工表示懷疑該處所在經營無牌公眾娛樂場所。該女員工向食環署職員展示該處所的有效商業登記證，顯示該處所的業務登記人就是支聯會，於是食環署便向支聯會提出檢控。

支聯會的代表律師今求情指，支聯會是一間非商業、非牟利的擔保有限公司；今次活動規模較細，佔地只有100平方米，平均參觀人數只有約20人，在場工作人員亦不超過2人；加上支聯會在過往沒有遇過同類調查，被檢控後亦已經即時及公開表示閉館直至另行通知，希望法庭可以罰款處理。裁判官參考過往同類型案例，認罪的公司平均被罰款8271港元，再考慮以上各項因素，決定判罰款8000港元，限支聯會在1個月內繳交。