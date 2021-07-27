瞧潮香港展帶你重回舊香港　今期流行「古老當時興」

香港流行文化影響每一代人，由康樂及文化事務署主辦的「瞧潮香港60+」展覽明日(28日)起在沙田文化博物館向公眾免費開放，是此展覽聚焦二次大戰後至千禧年代初香港流行音樂、電影、電視和電台廣播節目、漫畫和玩具的發展。透過逾1,000件展品，闡述香港流行文化的演變，了解其社會背景和藝術特色。

逾千件展品中囊括古今中外的流行音樂電視電影文化，歷史最悠久的有1957年「仙鳳鳴劇團」第4屆演出特刊《帝女花》、1964年「披頭四樂隊」訪港照片，同時有蕭芳芳在60年代所穿迷你裙，當時掀起本港青春歌舞熱潮；成為1960年代最具代表的潮服之一等。

電影是香港流行文化的重要產業，場內設有電影場景互動拍照區，訪客可化身成為經典港產電影中的角色並拍照留念，同時會有不同經典電影海報如《天才與白癡》、《七十二家房客》、《無間道》、周星馳經典喜劇等。

粵語流行曲也是本地樂壇的重要支柱，場內會展出多位巨星演出時曾穿過的物品，如張國榮於《跨越97》演唱會時所穿的紅色高跟鞋以及2000年演唱會的血紅色絲絨拖尾大衣；羅文獻唱《激光中》時佩戴的眼鏡；以及梅艷芳在2003年最後一場演唱會身穿的舞台服飾等。黃家駒的第一支木結他也會在場內展出，黃家駒當年辛苦儲蓄買下該支木結他，並以此創作出「Beyond」樂隊早年多首膾炙人口的歌曲，不斷追尋他的音樂夢。

香港文化博物館總館長盧秀麗表示，該展覽為常設展廳，在社交距離措施下，展覽介紹會由互動耳機轉用喇叭，場內亦會根據政府規定作人流限制，館內另有其他展館望可作分流。