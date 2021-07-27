旅遊業冰封逾年復甦無望　工會促續推行業基金救急

本港旅遊業在新冠肺炎疫情下已冰封逾年。

新冠肺炎疫情下，本港旅遊業冰封逾年，多個旅遊界工會今日(27日)表示，香港現有約1,600間旅行社，當中僅500多間推出「本地遊」或「公海遊」，其餘千多間完全沒有生意，批評港府支援不足，導致不少從業員在水深火熱下只好轉行任職保安等，業界未來亦可能再爆倒閉潮，促請當局重新啟動特別行業基金，支付約2萬名旅遊從業員每人每月5,000港元津貼等，助打工仔女渡過難關。

香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠指出，業界已迎來冰河時期，約2萬名從業員即使掙扎求存，但不少具豐富經驗的員工因年齡較大，無奈只好暫時轉做保險、商場保安及超市收銀員等，而月薪大減超過一半至僅1萬多港元，生活壓力大增，有工友甚至因而出現抑鬱症狀，一度萌生自殺念頭。

梁批評港府自今年2月起，對業界的支援計劃完結，不少官員雖聲稱會繼續援助，實際上卻沒有推出後續措施，亦未能有效支援從業員，促請當局提供津貼，並推出臨時職位，例如在郊野公園設立「綠色旅遊大使」等。

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺則表示，只有通關，旅遊界才有生存希望，而本港近期疫情雖然緩和，惟港府仍未公布通關消息，預計旅遊業要到2023至24年才可逐漸復甦。他又指，業界將舉辦市集自救，呼籲市民支持。

香港專業導遊總工會主席余莉華亦指，自前年爆發反對修訂《逃犯條例》風波起，加上去年的疫情突然來襲，本港不少導遊至今已2年多沒有工作，只得報讀「特別・愛增值」計劃自我增值，等待旅業復甦，惟直至今日，旅遊業仍復甦無望，部分已用完計劃的4個配額，建議當局增加有關配額，讓工友可持續進修。