政府不滿率達58%　學者斥民生事務無寸進　住屋問題交白卷

近兩年本港受到黑暴和疫情衝擊，社會經濟衰弱，政府的應對表現更是備受批評。最新的民意調查結果顯示，受訪市民對政府的不滿意度高達58%，不信任度亦有50%。而受訪者對社會狀況的滿意率淨值更全部錄的負數，其中受訪者對民生狀況的滿意率淨值最低，為負36個百分點。有學者批評政府過去數年在民生問題上毫無寸進，市民自然感到心淡、失望，才會有如此低的民望評分。

香港民意研究所於本月19至22日，以電話抽樣形式，訪問了1000名市民。其中問到市民對特首林鄭月娥的評分時，有39%的受訪者給予零分。林鄭的民望評分為34.7分，並不合格，支持率淨值則為負48個百分點。

在政府民望方面，僅24%的受訪者對政府表示滿意，表示不滿意則有58%，而滿意率淨值則為負34個百分點。另外，38%的受訪者表示信任政府，表示不信任的卻又50%，信任度淨值為負12個百分點。

受訪者對社會狀況的滿意率淨值亦全為負數，在政治、經濟及民生等3方面，淨值分別為負30個百分點、負33個百分點及負36個百分點。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，《港區國安法》實施已一年，市民亦逐漸將注意力從政治紛爭轉移至民生問題上。加上現屆政府任期不足一年便完結，市民開始為其作個判斷，卻發現政府在民生問題上毫無寸進！

陳偉強批評在現屆政府任期中，樓價過高、租金不跌反升、輪候上公屋的年期更愈來愈長。他形容今屆政府在住屋問題上接近是「交白卷」，即使推出明日大嶼計劃亦猶如畫餅充飢，市民感覺到政府無心大刀闊斧解決民生問題，自然給予極低評分。

他又斥，由於政府抗疫不力，導致通關無期，阻礙了中港兩地經濟發展，不少需要來望中港兩地的行業大受衝擊，形容是「打爛了很多人的飯碗」。