油尖旺區議會補選副主席　押後處理其他委員會主席懸空問題

政圈早前自傳出區議員宣誓「加辣方案」，大批區議員爭相辭職，包括油尖旺區議會前副主席余德寶。而懸空的副主席一職由民主黨朱子洛接替，朱當選後表示心情沒有特別，又稱區議會只能在陰霾下工作。

油尖旺區議會今日(27日)舉行大會，會議上朱子洛獲黨友提名後當選副主席，並指政府至今對區議員宣誓未有定案，區議會只能在陰霾下工作，又稱會支援其他已辭任區議員的選區。佢指出當初曾經對辭職感到忐忑，煎熬兩星期後決定留任。

另外，會議開始前，區議會主席林健文認為多位區議員辭職對會議有影響，應該選出懸空委員會的正、副主席，又指有建制派區議員認為「唔好搞住」，稱交通及運輸和房屋委員會可能要合併，舉例指房屋委員會只剩3名委員會。該意見遭到民主派區議員反對，反斥政府屢次「放風」對區議會有影響。根據區議會網頁，油尖旺區議會只剩11名區議員，當中民主派區議員只剩8名。

對此，當區民政事務專員稱相信當局有對區議員宣誓有安排就會盡快公布，安排並不影響委員會早前的決議。及後，林健文決定在內務委員會定下特別會議後再處理選舉部分委員會的正、副主席。