威力足以炸穿電梯門　補習教師認藏爆炸品候判

警方去年搜查旺角一間劏房，搜出喉管炸彈及火柴頭等物品，威力足以將升降機門炸穿，並當場拘捕持有劏房鎖匙的補習老師。該補習老師今天（27日）於區域法院承認一項管有爆炸品罪，法官謝沈智慧表明控罪嚴重，下令將他還押至8月16日判刑。

22歲被告黃棨騫，承認於2020年1月14日在旺角通菜街利民大廈1樓一個劏房單位內管有喉管炸彈。被告原尚面對另外一項管有爆炸品及草本大麻2項罪名，但今天獲法庭批准擱置於法庭檔案中，未經批准不予繼續檢控。辯方求情時指被告還押期間已有反省，為自己愚蠢及魯莾犯下本案而感真誠懊悔，並為自己的行為道歉，其家人亦為他撰寫求情信，請求法庭輕判。但法官明言控罪嚴重，涉案物品甚為危險，更是收藏在住宅單位，若有意外或被使用於示威現場，有可能導致人命傷亡，故需考慮阻嚇性刑罰，以讓公眾知道若干犯有關控罪，會有嚴重法律後果。

據案情披露，案發當日警方開展一個針對懷疑製造炸彈的行動，到控罪所指的單位搜查。當被告與2名人士步出目標單位，警員即截查被告，在他身上搜出3條鎖匙及電話等。警方在被告在場下，破門進入目標單位，發現單位內再劏成3間房，被告身上的鎖匙可開啟其中一間劏房。警方在該劏房內搜獲懷疑草本大麻、喉管炸彈、大量火柴、混有氯酸鉀和木碎等的火柴頭、及一些易燃液體。此外警方亦在房內搜及頭盔、防毒面罩及手套等一些示威者常用裝備。被告在警誡下保持緘默。

警方爆炸品處理課人員其後奉召到場，疏散並引爆喉管炸彈，威力令升降機門被炸穿一個洞。專家指該喉管炸彈乃土製爆炸工具，可產生熱力及碎片。視乎環境因素，爆炸碎片波及範圍可以遠至50米，且有可能造成死亡或嚴重傷害；另外火柴頭亦是爆燃性物料之一。