今年上半年整體罪案跌4.6%　性罪行及裸聊勒索大增

黑暴風波平息後，社會治安漸見平穩。警方今(27日)公布今年上半年本港治安情況，整體罪案總數30,871宗，較去年同期的32,345宗跌4.6%，而暴力罪案則有4,653宗，較去年增146宗升3.2%，整體罪案破案率則由32.1%上升至35.7%。其中詐騙、性罪行、勒索、刑事恐嚇，以及嚴重毒品、嚴重賭博及有組織賣淫罪行則錄得升幅。干犯嚴重毒品罪行、刑事毀壞及與三合會相關罪行的青少年人數，則各升65.9%、32%及11.2%。值得注意的是，受疫情影響，來自內地的非法入境者勁升逾4倍。

上半年因干犯刑事罪行而被捕的10至20歲青少年有1,519人，較去年同期減787人，下跌34.1%。然而，因干犯部分罪行而被捕的青少年則有所上升，其中干犯嚴重毒品罪行有224人，較去年同期升65.9%；刑事毀壞有194人，上升32%；與三合會相關罪行有368人，上升11.2%。另有數宗青少年欺凌案件，當中涉及暴力及人身傷害。

勒索案方面，今年上半年有707宗，較去年同期增加334宗，上升89.5%。升幅主要來自裸聊勒索案，升1.4倍至493宗，相信與疫情期間，更多人使用網上聊天和交友軟件有關。

嚴重毒品罪行則有756宗，較去年同期增加305宗，上升67.6%。檢獲的毒品包括可卡因、氯胺酮、大麻及海洛英數量有上升趨勢，與警方進行多個成功的打擊行動有關，當中包括警方偵破歷年最大宗販運氯胺酮案件及最大宗販運可卡因案件，分別檢獲682公斤氯胺酮及706公斤可卡因。

詐騙案上升7%，由8,129宗增至8,699宗，升幅主要來自網上情緣騙案，由429宗增至822宗，升幅91.6%，損失金額勁升1.6倍至逾2.88億元。雖然電話騙案較去年同期減21.1%至137宗，但涉款仍錄一倍升幅。

性罪行方面，強姦案較去年同期升36%至34宗，破案率為97%；非禮案升69%至483宗，破案率為78%。受害人在網上認識疑犯後被性侵犯，包括強姦及非禮的案件有20宗，增加近67%。兇殺案則有10宗，較去年同期增加5宗，全部案件已被偵破。

非法入境趨勢方面，今年上半年警方聯同其他執法部門共拘捕721名內地及521名非華裔非法入境者，較去年同期分別勁升逾4倍及5%。其中內地非法入境者數字飆升，相信因疫情期間實施的入境管制措施有關，以致他們偷渡來港從事非法勞工或賣淫活動。