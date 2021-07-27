家人促女童改口供案　祖母指控警方利誘女童誣告

被控強姦親女的男子，涉嫌在還押候審期間指示家人阻止女兒作供及要女兒撤回指控。他與家人被控串謀妨礙司法公正罪之案件今（26日）繼續在高院審訊，女事主X續接受辯方盤問。X祖母的律師指，X祖母給錢及送手機及X，並非要賄賂X改口供。此外，辯方亦指警方曾向X表示可幫她達成願望，但就要她指控家人叫她改口供。X對上述說法一概否認。

X接受祖母律師盤問時，同意祖母不時會與她外出及送禮物給她。律師又指案發時祖母給X金錢，是給她買新衣服過年，及在X生日時封利是給她，至於送手機給X，則是因X稱不開心，及X對祖母說要去打工賺錢買手機。X同意有提過要打工買手機。

至於X稱祖母叫她出庭扮傻一事，律師指祖母從沒有叫她作供要扮傻。而且X最初與警方錄口供時亦無提過此事，指X在庭上說謊或記錯。X承認其口供紙確無提過此事，但否認記錯或於庭上講大話。律師又指，X曾向警方表示想搬家，警方承諾會實現其願望，但就要她指證其中一名家人叫她改口供作交換條件。X承認警方確有開出條件表示可實現其願望，但條件只是叫她在庭上「講事實出來」。

5名被告分別為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔父（39歲）及祖父（65歲）。X的父親、祖父母及叔父被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們4人於2018年10月8日至2019年1月23日在香港，致使X在一宗高院刑事審訊案件的審訊程序中更改原擬作出的證供。X的父母另被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指兩人於2018年10月20日致使X連同母親離開香港，及意圖使她們不以控方證人身份於一宗高院刑事案件作供。