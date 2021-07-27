鑽石山配水庫擬搬至黃大仙岩洞　預料於2026年投入運作

政府研究發展岩洞試點計劃近10年，其中搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的工程終有新進展。根據環境保護署近日公布的環境影響評估報告，政府首選選址黃大仙馬仔坑食水配水庫西北面高地的岩洞，重置鑽石山食水及海水配水庫。至於因搬遷工程而須調整的行車隧道，擬選址於獅子山公園轉運苗圃側，屆時將不需另設增壓泵房及擴闊現有通往馬仔坑食水配水庫的道路。上述配水庫經重置後預料於2026年第4季投入運作。

報告提及搬遷的鑽石山食水及海水配水庫將興建在擬建的岩洞中，並由行車隧道連接。在隧道入口處將建造一座在地面上的附屬大樓，並放置包括變壓房、電掣房、緊急發電機房、控制室、通風樓和泵房控制室的設施。主要工程包括泥土工程、鑽探和爆破、建造混凝土結構、處理及運送挖掘物料、鋪設水管、安裝機電設備和運送建築物料。在重置的鑽石山食水及海水配水庫之完成測試和試運行後，現有鑽石山食水及海水配水庫以及相關設施會終止運作。

報告指出，就工程展開生態調查，在研究範圍的工地內記錄了的5種生境包括次生林地、灌木林、植林區、已發展地和水道；生態價值獲評為低。其中兩種生境即植林區和已發展地，其永久生境損失分別約為0.252公頃和0.032公頃。

政府早於2011年至12年度的施政報告宣布將多管齊下開拓土地資源，當中包括岩洞發展。土木工程拓展署就此開展了「優化土地供應策略– 維港以外填海及發展岩洞」研究。水務署於2014年12月展開搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞可行性研究，結果顯示技術上可行。水務署於2018年尾委託顧問公司進行勘查研究、詳細設計及監督建造工程。