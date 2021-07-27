鑽石山配水庫擬搬至黃大仙岩洞 預料於2026年投入運作
2021年07月27日 18:03
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鑽石山食水及海水配水庫擬搬遷至黃大仙馬仔坑食水配水庫西北面高地的岩洞。
政府研究發展岩洞試點計劃近10年，其中搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的工程終有新進展。根據環境保護署近日公布的環境影響評估報告，政府首選選址黃大仙馬仔坑食水配水庫西北面高地的岩洞，重置鑽石山食水及海水配水庫。至於因搬遷工程而須調整的行車隧道，擬選址於獅子山公園轉運苗圃側，屆時將不需另設增壓泵房及擴闊現有通往馬仔坑食水配水庫的道路。上述配水庫經重置後預料於2026年第4季投入運作。
報告提及搬遷的鑽石山食水及海水配水庫將興建在擬建的岩洞中，並由行車隧道連接。在隧道入口處將建造一座在地面上的附屬大樓，並放置包括變壓房、電掣房、緊急發電機房、控制室、通風樓和泵房控制室的設施。主要工程包括泥土工程、鑽探和爆破、建造混凝土結構、處理及運送挖掘物料、鋪設水管、安裝機電設備和運送建築物料。在重置的鑽石山食水及海水配水庫之完成測試和試運行後，現有鑽石山食水及海水配水庫以及相關設施會終止運作。
報告指出，就工程展開生態調查，在研究範圍的工地內記錄了的5種生境包括次生林地、灌木林、植林區、已發展地和水道；生態價值獲評為低。其中兩種生境即植林區和已發展地，其永久生境損失分別約為0.252公頃和0.032公頃。
政府早於2011年至12年度的施政報告宣布將多管齊下開拓土地資源，當中包括岩洞發展。土木工程拓展署就此開展了「優化土地供應策略– 維港以外填海及發展岩洞」研究。水務署於2014年12月展開搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞可行性研究，結果顯示技術上可行。水務署於2018年尾委託顧問公司進行勘查研究、詳細設計及監督建造工程。