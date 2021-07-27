商場直播張家朗得獎有市民噓國歌 法律界：或觸犯國歌法

大批市民昨晚(26日)在商場觀賞香港劍擊隊代表張家朗獲獎，但網上有片段流傳有市民在國歌奏起時發出噓聲。有法律界人士認為行為涉違反《國歌法》，批評行為極不成熟，不尊重選手以至國家。據了解，警方會跟進有關事件。

從片段可見，有數百名市民昨晚於觀塘apm商場收看賽事直播。當張家朗登上頒獎台，播起國歌時，有香港市民在商場發出大聲的噓聲。其後更有人高呼「We are Hong Kong」口號，有其他市民拍手和應，甚至有人高舉港英旗。

身兼執業大律師的議員容海恩直指，噓國歌行為涉嫌違反《國歌法》，並不尊重國家、奧運的莊嚴儀式等，亦認為此類壞分子會影響代表中國香港出賽的選手，批評行為極不成熟，相信有部分市民只是想「玩玩吓」，故意錄下影片嘲笑國歌。不過，容坦言或有困難進行大規模執法，因為當時是透過電視直播國歌，而非在現場進行儀式。

《國歌法》條文列明任何人公開及故意篡改國歌歌詞、曲譜，以歪曲、貶損方式奏唱國歌，或以其他方式侮辱國歌，即屬犯罪，最高可罰款5萬港元及監禁3年。

翻查紀錄，港足代表隊在2015年主場對國足的世界盃外圍賽中，有球迷向國歌喝倒采，事後香港足球總會被國際足球協會罰款1萬瑞士法郎(約為7.7萬港元)，並警告於將來比賽不能再犯，否則可能面臨更嚴重的處分。