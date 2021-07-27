3地點涉變種病毒再被納入強檢　包括山頂廣場及東薈城

政府今日(27日)公布，因應早前涉及L452R變異病毒株的輸入個案，於本月17或18日指定時間內曾身處以下3處地點的人士，包括山頂廣場(不包括巴士總站)、東涌東薈城，以及東涌纜車站，需要再次進行新冠病毒檢測；而為謹慎起見，已經完成新冠肺炎疫苗接種的人士亦須接受強制檢測。

任何在7月17日中午12時至下午6時，曾身處香港山頂山頂道118號山頂廣場(不包括巴士總站)的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客；任何7月18日中午12時至下午6時，曾身處香港新界大嶼山東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城，只包括商場內人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客；以及任何在7月18日中午12時至下午6時，曾身處香港新界大嶼山東涌東涌纜車站的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客。

上述人士，須於7月30日或之前接受檢測，受檢人士若在7月25日至7月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。