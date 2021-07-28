石澳石礦場料發展作水上運動中心　月底採用雙信封制招標

政府去年發表《施政報告》，指為配合「躍動港島南」計劃，建議於石澳石礦場以公私營合作方式發展水上運動中心。政策創新與統籌辦事處指，為物色非政府合作機構設計、建造及營運水上運動中心，將於本月底使用「雙信封制」方式為項目招標，合約年期為25年，並以明年第一季批出合約為目標。

根據文件指出，政府期望在該用地提供現代化及專業管理的水上運動中心。整個用地總面積約為35公頃，其中24公頃屬陸地，當中主要是人造斜坡，其餘11公頃屬人工湖 。而投標者可自行建議水上運動的種類及組合，並決定陸地及水域範圍如何編配作運動設施及其他准許用途，包括帆船及遊艇停泊處。

中標者須在整個合約期內負責為水上運動中心的設計、建造、管理及保養以至基礎設施提供資金，並在營運階段與政府攤分收入。此外，中標者亦須遵按照政府訂明的方式和費 用，向合資格的團體開放中心的運動設施。政策創新與統籌辦事處稱，為維持項目可持續性，整個項目合約期年期為25年，涵蓋設計、建造及營運階段，中標者可在合約期的後期向政府申請延長營運階段至最多10年。該處同時建議就投標的技術和價格的評分比重分 別訂於70%至80%和20%至30%的範圍內。