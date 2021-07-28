全港有1萬名丙型肝炎隱形患者　醫生冀篩查助追蹤治療

黃麗虹估計因為丙型肝炎未有明顯病徵，估計全港現時有1萬人未診斷。(陳彥婷攝)

今日(28日)為世界肝炎日，有腸胃肝臟科醫生估計，全港有2.2萬名丙型肝炎患者，但由於該病沒有明顯病徵，患者難以測覺，故料本港有1萬名丙肝隱形患者，增加病毒傳播風險。醫生指，醫管局去年10月起為所有慢性丙肝患者提供免費新藥治療，治愈率由以往60%提升至90%，望透過篩查計劃盡快找到患者。

雖然丙型肝炎沒有乙型肝炎那麼普遍，但目前沒有預防疫苗，風險亦值得留意。腸胃肝臟科專科醫生黃麗虹指，現時有80%至85%感染丙型肝炎病毒人士會患上慢性丙型肝炎，當中有部分人會患肝硬化，同時增加患肝癌的機會；更會影響腎臟、血管等器官，增加患上中風、急性心肌梗塞等風險。近年研發出口服直接抗病毒藥物(DAA)後，香港肝病學會調查發現，新藥治愈率達93%，較傳統使用利巴韋林與聚乙二醇干擾素等藥物的60%治愈率高，用藥期可大大縮減約66%至75%，僅需8至12周，而且較少出現貧血、發燒等副作用。醫管局在去年10月起，為所有慢性丙肝患者提供免費DAA治療。

然而，丙肝潛伏期可以由2星期至6個月不等，亦有患者染病長達10年亦未有病徵，直至肝臟被嚴重破壞為止。黃麗虹估計現時全港有0.3%至0.5%人口為丙肝患者，即有近2.2萬人，然而因為未有明顯病徵，估計現時有1萬名丙肝隱形患者。世界衞生組織的數字更指，全球只有不足20%丙肝患者知道自己受感染。

由於丙型肝炎主要透過血液、體液傳播，共用針筒注射毒品人士為高危人士。數據指，本港有73.4%戒毒康復者被驗出帶丙肝病毒，而且患者接受治療後再感染率亦較低，例如平均一星期只用少於一次針筒者，再感染率少於2%，故檢查對治療丙肝十分重要。

中大肝臟護護理中心自2009年起推行名為「明肝行動」的社區篩查先導計劃，並與香港善導會等機構合作，在旺角、沙田、大埔多區為曾注射毒品的人士進行丙肝病毒測試，再轉介接受治療，活動至今成功篩查超過350人，為他們提供肝功能評估、專家諮詢與治療。黃麗虹希望未來1年會成功找出至少100名隱形患者，並可配合政府新藥計劃，有效減低傳播率。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：