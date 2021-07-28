唐英傑駕鐵騎撞傷3警　恐怖活動危害公眾安全

除了煽動他人分裂國家罪外，高院昨天亦就恐怖活動罪作出裁決。法庭指出，控方需要證明的控罪元素是被告「造成或者意圖造成嚴重的社會危害」，而「危害」一詞並不限於身體受傷。雖然辯方爭議，當日被告唐英傑在交通燈前停車、攜帶急救用品，其行為不像一名恐怖分子。惟法庭指出恐怖活動豈有公式可言，恐怖分子沒有典型行為，其行動有時會需要表現正常。

法庭綜合案發時的經過，被告駕駛電單車，連續穿越警方多道防線，又無視警員的命令，導致警員及途人面臨危險，其中一幕是電單車轉入謝斐道時，曾與警員近距離行駛，有警員要向被告發射胡椒球彈，最終被告撞上第4道防線上的3名警員。電單車是可致命武器，任何人故意用電單車撞上他人，其行為無疑是嚴重暴力，而受害者傷勢的輕重，不會削弱暴力的嚴重性。故此，被告當天的駕駛行為，屬於嚴重暴力，並危害公眾安全。

法庭直指，警隊負責維持公眾安全，故是法律及秩序的象徵，明目張膽地挑戰警方的行為，會使公眾擔心社會淪落至法治盡喪。被告駕車撞警，反映他有意圖擾亂香港的法律及秩序，激使公眾擔心自身及社會的安全。加上當日被告駕車途經港島多條主要幹線，在眾目睽睽下犯案，他肯定知道有公眾反應。故此，被告是企圖透過威嚇公眾去達成自己的政治主張，並且是針對與他持相反意見的市民。