迷幻女子大鬧黃大仙下邨對峙逾句鐘　消防破門制服送院

黃大仙發生企圖自殺事件，現場正德街黃大仙下邨龍昌樓，今日(28日)清晨5時左右，一名年約30歲女子，在上址一樓層走廊大吵大鬧，並用硬物砸毀公用設施，繼而衝回屋內反鎖大門；鄰居擔心她會從高處跳下，大驚報警。

消防接報趕至現場，在樓下張開救生氣墊戒備，並連同警員登樓處理。事件擾攘約一小時後，終由消防協助破門，在場人員隨即一擁而入將女事主制服，並交由救護員送院治理。

據了解，女事主疑有情緒病紀錄，此外，現場消息稱，警方在涉事單位內檢獲懷疑毒品及可作吸食毒品工具，案件初步列刑毀、藏毒及藏有工具可作吸食毒品用途。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626